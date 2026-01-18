Сибирский мороз идёт в Коми: ожидаются аномальные холода до -35°С

Фото из архива Pro Города

Жителям республики следует приготовиться к резкому изменению погодных условий. После непродолжительного потепления, связанного с циклоном, смещающимся в сторону Поволжья, в регион вторгнется холодный сибирский антициклон. По данным Коми ЦГМС, уже 19 января в северных районах республики, в частности в Воркутинском и Интинском районах, температура воздуха опустится до -20…-25°С. Со вторника, 21 января, влияние антициклона распространится на всю территорию региона, что приведёт к резкому падению температуры.

В период со среды по пятницу в большинстве районов Коми ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 12-18°С ниже климатической нормы. Минимальная температура воздуха может опуститься до -28…-35°С. Об этом сообщает БНК.

В северных районах республики к концу рабочей недели ожидаются снегопады и метели, которые могут немного ослабить морозы, но температура всё равно останется низкой – в пределах -8…-15°С. Жителям Коми рекомендуется принять меры предосторожности в связи с ожидаемыми холодами.