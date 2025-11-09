В Коми возбудили уголовное дело из-за разбитой дороги к больницам
- 23:45 9 ноября
- Настя Соловьёва
Жители Усть-Куломского района не могут попасть в поликлиники из-за аварийного состояния трассы. После их жалобы председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное производство. Основанием стала грунтовая дорога между поселками, которую годами не ремонтировали.
Граждане из Усть-Куломского района Коми направили обращение в Следственный комитет России. Они описали непреодолимые препятствия на пути к медучреждениям. Речь о дорожном участке между населенными пунктами Югыдъяг и Белоборск, пришедшем в негодность. Проезжую часть покрывают многокилометровые выбоины и колеи, затрудняющие проезд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР.
Коллективные жалобы в различные инстанции и административные органы региона не улучшили ситуацию. Бездействие ответственных лиц создало угрозу для здоровья людей, лишенных возможности оперативно получать медпомощь. В сложном положении оказались пациенты, нуждающиеся в срочном лечении и регулярном наблюдении врачей.
Рассмотрев обращение, глава ведомства Александр Бастрыкин взял вопрос на личный контроль. Он вынес постановление о возбуждении уголовного дела для установления обстоятельств и определения виновных должностных лиц. Основанием стали признаки состава преступления, связанного с халатностью.
