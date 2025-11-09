В Коми возбудили уголовное дело из-за разбитой дороги к больницам

Жители Усть-Куломского района не могут попасть в поликлиники из-за аварийного состояния трассы. После их жалобы председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное производство. Основанием стала грунтовая дорога между поселками, которую годами не ремонтировали.

Граждане из Усть-Куломского района Коми направили обращение в Следственный комитет России. Они описали непреодолимые препятствия на пути к медучреждениям. Речь о дорожном участке между населенными пунктами Югыдъяг и Белоборск, пришедшем в негодность. Проезжую часть покрывают многокилометровые выбоины и колеи, затрудняющие проезд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР.