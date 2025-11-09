В Сыктывкаре чествовали ветеранов спорта в Центре досуга и кино “Октябрь”
- 23:00 9 ноября
- Настя Соловьёва
Торжественный вечер собрал в столице Коми известных атлетов, тренеров и организаторов, посвятивших жизнь развитию физической культуры. Мероприятие стало признанием заслуг людей, чьи усилия создали мощный спортивный фундамент региона. Со сцены прозвучали слова благодарности и поздравления от представителей городской администрации.
8 ноября в Сыктывкаре состоялось значимое событие для местного спортивного сообщества. В зале Центра досуга и кино “Октябрь” царила по-настоящему теплая и дружеская атмосфера, где каждый присутствующий внес свой вклад в историю спортивных побед города и республики.
К виновникам торжества с речами обратились высокие гости. Заместитель руководителя администрации муниципального образования Ольга Бригида, начальник городского Управления физической культуры и спорта Михаил Дудников, а также председатель местного отделения совета ветеранов Вера Михайлова и его заместитель Александр Липин выразили глубокую признательность участникам. Они подчеркнули, что именно ветераны являются примером стойкости, преданности любимому делу и активной жизненной позиции для молодого поколения. Об этом сообщили в Центре спортивных мероприятий города Сыктывкара.
Особые почести в этот день оказали юбилярам, отмечающим в этом году круглые даты. Им вручили памятные подарки и адресовали отдельные поздравления. Творческая часть программы стала достойным украшением вечера: энергичные выступления танцевальных коллективов создавали праздничное настроение, а душевные композиции вокалистов вызывали у зрителей искренние эмоции. Не оставила равнодушными и эффектная демонстрация коллекций от студии мод “Дэва”.
Этот праздник еще раз наглядно продемонстрировал, что основа спорта — это не только завоеванные награды и установленные рекорды, но и человеческие судьбы, сила воли и безграничная преданность выбранному пути.
Мероприятие завершилось, но работа по поддержке ветеранов продолжается. Городские власти и общественные организации и впредь будут уделять внимание признанию их заслуг, обеспечивая необходимое уважение и почет.
