В одном из районов Коми из-за размытой дороги отменили автобусный рейс
- 21:45 9 ноября
- Настя Соловьёва
Пассажирский транспорт временно прекратил курсирование между населёнными пунктами Воч и Усть-Кулом. Решение связано с резким ухудшением состояния автомобильной дороги на участке трассы. Перевозки приостановлены для обеспечения безопасности людей.
Администрация Усть-Куломского района в Коми официально объявила об отмене рейса №573. Причиной введения ограничения стали сложные погодные условия, которые привели к непригодному для движения состоянию пути. Проблемная зона расположена между Усть-Куломом и посёлком Гайны, где покрытие значительно пострадало.
В муниципалитете пояснили, что безопасность пассажиров является приоритетом, и выпуск автобусов на линию будет возможен только после нормализации обстановки.
Дорожные службы уже приступили к оценке масштабов предстоящих работ по восстановлению трассы. Местным жителям, регулярно пользующимся этим сообщением, приходится искать альтернативные варианты передвижения.
Ранее мы сообщали, что в Коми ожидается ухудшение погодных условий.