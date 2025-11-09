Два современных автобуса начали курсировать между Ухтой и Сыктывкаром

Фото: администрация Ухты

Транспорт оснащен кондиционерами и USB-зарядками для пассажиров. Перевозчик сохранил прежний график из шести рейсов в сутки. Ухтинское автотранспортное предприятие получило два новых автобуса большой вместимости для междугородного сообщения. Техника уже работает на маршруте Ухта – Сыктывкар, что позволило отказаться от привлечения стороннего транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

В салонах установлены климатические системы, два телевизора и индивидуальные USB-разъемы под каждым сиденьем. Это повышает комфорт поездок в любое время года.

Директор предприятия Игорь Собко заявил, что рейсы выполняются при любом количестве пассажиров. Он отметил, что были случаи, когда везли всего двух человек.