Два современных автобуса начали курсировать между Ухтой и Сыктывкаром
- 13:00 9 ноября
- Настя Соловьёва
Транспорт оснащен кондиционерами и USB-зарядками для пассажиров. Перевозчик сохранил прежний график из шести рейсов в сутки.
Ухтинское автотранспортное предприятие получило два новых автобуса большой вместимости для междугородного сообщения. Техника уже работает на маршруте Ухта – Сыктывкар, что позволило отказаться от привлечения стороннего транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.
В салонах установлены климатические системы, два телевизора и индивидуальные USB-разъемы под каждым сиденьем. Это повышает комфорт поездок в любое время года.
Директор предприятия Игорь Собко заявил, что рейсы выполняются при любом количестве пассажиров. Он отметил, что были случаи, когда везли всего двух человек.
Новые автобусы работают по установленному расписанию. Стоимость проезда на ноябрь 2025 года составляет от 1746 до 2663 рублей.
