Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре готовят к открытию детскую и инфекционную больницы

В Сыктывкаре готовят к открытию детскую и инфекционную больницыФото МинстройЖКХ Коми

Сенатор Совета Федерации от региона Екатерина Грибкова, совместно с первым заместителем министра строительства и ЖКХ Анастасией Пихней, провели инспекцию хода строительных работ на двух объектах здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первый объект – строящийся корпус Республиканской детской клинической больницы, готовность которого оценивается в 83, 4%. Новое здание рассчитано на 68 мест для пациентов. На первом этаже планируется размещение аптеки, отделений гипербарической оксигенации (лечение кислородом под давлением) и паллиативной помощи детям. Второй этаж будет отдан под психоневрологическое отделение, а на третьем разместится многопрофильное онкологическое отделение. Здание будет соединено с основным корпусом теплым переходом.

На стройплощадке ведутся работы по установке вентилируемого фасада и вентиляционного оборудования, прокладке внутренних сетей отопления, водоснабжения и электроснабжения, монтажу перехода, обшивке каркаса внутренних перегородок и благоустройству прилегающей территории.

Второй объект – новый корпус Республиканской инфекционной больницы, готовность которого составляет 92, 8%. Корпус рассчитан на 100 коек.

В новом здании будут собраны все отделения существующей инфекционной больницы, а также появятся новые подразделения: иммунологическая лаборатория, кабинет компьютерной томографии и специализированная поликлиника для пациентов с ВИЧ-инфекцией. В настоящее время на объекте монтируют внутренние инженерные сети и вентилируемый фасад, выполняют отделочные работы, устанавливают окна и двери, монтируют ПВХ-двери и перила внутренних балконов, возводят монолитные железобетонные крыльца и входные группы, устанавливают лифты и дезинфекционную камеру, занимаются благоустройством и асфальтированием территории.

"Строительство этих корпусов находится под пристальным вниманием Совета Федерации", – отметила Е. Грибкова. "Ввод в эксплуатацию новых корпусов станет долгожданным событием как для жителей Республики Коми, так и для медицинских работников, которые смогут оказывать помощь пациентам в современных и комфортных условиях".

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из больниц Коми внедрили новый метод диагностики рака.

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+