В Сыктывкаре готовят к открытию детскую и инфекционную больницы

Сенатор Совета Федерации от региона Екатерина Грибкова, совместно с первым заместителем министра строительства и ЖКХ Анастасией Пихней, провели инспекцию хода строительных работ на двух объектах здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первый объект – строящийся корпус Республиканской детской клинической больницы, готовность которого оценивается в 83, 4%. Новое здание рассчитано на 68 мест для пациентов. На первом этаже планируется размещение аптеки, отделений гипербарической оксигенации (лечение кислородом под давлением) и паллиативной помощи детям. Второй этаж будет отдан под психоневрологическое отделение, а на третьем разместится многопрофильное онкологическое отделение. Здание будет соединено с основным корпусом теплым переходом.

На стройплощадке ведутся работы по установке вентилируемого фасада и вентиляционного оборудования, прокладке внутренних сетей отопления, водоснабжения и электроснабжения, монтажу перехода, обшивке каркаса внутренних перегородок и благоустройству прилегающей территории.

Второй объект – новый корпус Республиканской инфекционной больницы, готовность которого составляет 92, 8%. Корпус рассчитан на 100 коек.

В новом здании будут собраны все отделения существующей инфекционной больницы, а также появятся новые подразделения: иммунологическая лаборатория, кабинет компьютерной томографии и специализированная поликлиника для пациентов с ВИЧ-инфекцией. В настоящее время на объекте монтируют внутренние инженерные сети и вентилируемый фасад, выполняют отделочные работы, устанавливают окна и двери, монтируют ПВХ-двери и перила внутренних балконов, возводят монолитные железобетонные крыльца и входные группы, устанавливают лифты и дезинфекционную камеру, занимаются благоустройством и асфальтированием территории.