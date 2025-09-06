В Коми авиакомпания выплатила пилоту вертолета 770 тысяч рублей по решению суда

В Республике Коми завершилась история трудового спора между пилотом вертолета и авиакомпанией.

Приставы обеспечили исполнение требований о компенсации за неиспользованный отпуск.

После расторжения трудового договора из-за медицинских противопоказаний летчик не получил полный расчет, включая компенсацию за неотгулянные отпускные дни. При поддержке транспортного прокурора бывший сотрудник обратился в суд, который обязал работодателя выплатить все причитающиеся средства с дополнительной компенсацией за задержку.

Приставы Сыктывкара взяли на контроль исполнение решения служителя Фемиды. Руководителю авиапредприятия разъяснили возможные последствия в случае дальнейшего уклонения, включая уголовную ответственность и дополнительные финансовые санкции.

После получения официального уведомления с реквизитами для перевода компания оперативно перечислила всю требуемую сумму на депозит службы. По информации УФССП по Коми, общая сумма взыскания превысила 770 тысяч рублей.

Этот случай демонстрирует эффективность работы органов юстиции в защите трудовых прав граждан. Своевременное вмешательство судебных приставов предотвратило дальнейшее затягивание конфликта и обеспечило исполнение решения в добровольном порядке без применения дополнительных принудительных мер.