Сыктывкарские школьники получили награды в конкурсе эссе о мировой юстиции
- 11:45 6 сентября
- Татьяна Павлова
Творческое состязание посвятили 25-летию судебной системы региона.
Министерство юстиции Коми провело награждение победителей творческого конкурса среди учащихся столичных школ.
Мероприятие прошло в Ресурсном молодёжном центре, где собрались талантливые авторы из 8-11 классов. Юбилейный проект привлек внимание двадцати шести участников, представивших работы о становлении и развитии мирового правосудия в рамках системы России.
Жюри отметило глубокое понимание вопросов и оригинальность подачи материала молодыми дарованиями. В младшей возрастной категории победу одержала Дарья Сербина из Коми национальной гимназии. Среди старшеклассников лучшей признана Анна Ротару из школы №16. Призеры получили дипломы и памятные подарки из рук министра юстиции Алексея Осташова и мирового судьи Натальи Волковой.
По информации Минюста Коми, конкурс способствовал формированию правовой культуры среди молодежи и пробуждению интереса к юридической профессии. Все участники получили благодарственные письма ведомства за проявленную активность и глубокий подход к раскрытию темы.
Организаторы выразили надежду, что подобные инициативы помогут выявить будущих специалистов в области права и укрепят правосознание подрастающего поколения.