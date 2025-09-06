Сыктывкарские школьники получили награды в конкурсе эссе о мировой юстиции

Мероприятие прошло в Ресурсном молодёжном центре, где собрались талантливые авторы из 8-11 классов. Юбилейный проект привлек внимание двадцати шести участников, представивших работы о становлении и развитии мирового правосудия в рамках системы России.

Жюри отметило глубокое понимание вопросов и оригинальность подачи материала молодыми дарованиями. В младшей возрастной категории победу одержала Дарья Сербина из Коми национальной гимназии. Среди старшеклассников лучшей признана Анна Ротару из школы №16. Призеры получили дипломы и памятные подарки из рук министра юстиции Алексея Осташова и мирового судьи Натальи Волковой.

По информации Минюста Коми, конкурс способствовал формированию правовой культуры среди молодежи и пробуждению интереса к юридической профессии. Все участники получили благодарственные письма ведомства за проявленную активность и глубокий подход к раскрытию темы.

Организаторы выразили надежду, что подобные инициативы помогут выявить будущих специалистов в области права и укрепят правосознание подрастающего поколения.