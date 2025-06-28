Житель Коми потерял сотни тысяч рублей при покупке квадроцикла

41-летний машинист из Инты стал жертвой мошенников, пытаясь купить квадроцикл через интернет.

Мужчина перевел деньги продавцу, но так и не получил обещанный транспорт.

По данным пресс-службы МВД по республике, он нашёл объявление на одном из сайтов и связался с продавцом через мессенджер. В ходе переписки стороны договорились о цене, условиях доставки и сроках получения товара. Покупателю отправили договор и реквизиты для оплаты, после чего он перевёл всю сумму — 317 тысяч рублей.

Однако в указанное время заказ не пришёл в пункт выдачи. Когда мужчина попытался выяснить, где его квадроцикл, продавец начал ссылаться на проблемы с перевозкой и придумывать новые причины задержки. В конце концов, покупатель понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Там уже по факту мошенничества завели дело по статье 159 УК РФ.

В МВД напомнили, что при онлайн-покупках важно соблюдать осторожность. Совершать сделки лучше через проверенные площадки, а перед оплатой стоит изучить отзывы о продавце.

Если предлагают оформить покупку через мессенджер без официального договора — это повод насторожиться. Также мошенники часто торопят жертву, чтобы та не успела детально изучить информацию.