В Коми с начала 2025 года в упрощенном варианте оформили 850 сертификатов на материнский капитал
- 19:00 15 апреля
- Инесса Богатая
Жителям региона, имеющим право на эту выплату, теперь не требуется лично посещать региональное отделение СФР и подавать какие-либо документы для оформления сертификата.
С 2020 года заявка приходит автоматически, без необходимости подачи, что значительно облегчает процесс.
Вся информация о сертификате и размере материнского капитала доступна в личном кабинете матери на портале государственных услуг. Вне зависимости от возраста несовершеннолетнего, средства пособия могут быть использованы на различные нужды: оплату детского сада, получение ежемесячных выплат на ребенка до трех лет, погашение ипотеки или компенсацию затрат на товары и услуги для детей с ограниченными возможностями. Это помогает снизить финансовое бремя родителей в период, когда поддержка особенно важна.
По достижении ребенком, давшим право на материнский капитал, трехлетнего возраста, средства можно использовать на приобретение или строительство жилья без привлечения кредитных средств, оплату образования несовершеннолетнего, формирование пенсионных накоплений матери.
В случае, если после использования средств пособия на счете остается не более 10 000 рублей, эта сумма может быть выплачена единовременно. Возраст ребенка и доход семьи при этом не учитываются. Для удобства граждан Социальный фонд уведомляет о наличии остатка средств, отправляя соответствующее сообщение в личный кабинет на портале госуслуг.