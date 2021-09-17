В Сыктывкаре над детской площадкой лопнул тополь

Жители дома №180 по улице Карла Маркса беспокоятся за безопасность своих детей — в их дворе напротив четвертого подъезда лопнул тополь. Ветви дерева нависают над детской площадкой и над тротуаром, по которому ежедневно ходят школьники.

- Несколько раз звонил в управляющюю компанию, дежурному по городу и в администрацию. Они только два раза вешали сигнальную ленту. И больше ничего. Ветки деревьев могут рано или поздно не выдержать и упасть прямо на детские качели и горку, - жалуется местный житель.