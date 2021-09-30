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В России предложили ежегодно выплачивать к школе по 20 тысяч рублей

В России предложили ежегодно выплачивать к школе по 20 тысяч рублей

30 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
В России предложили ежегодно выплачивать к школе по 20 тысяч рублей Фото из архива редакции
Расходы на это могут составить 60 миллиардов рублей в год

Счетная палата выступила с предложением ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе. Согласно идее, ее размер составит 20 тысяч рублей за счет средств материнского капитала, пишут “РИА Новости”.

"Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК", — подчеркивается в документе, подготовленном ведомством.

Согласно предварительной оценке, расходы федерального бюджета на эти цели могут достигнуть примерно 60 миллиардов рублей в год.

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