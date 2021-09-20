В России одобрили введение новых выплат по 10 тысяч рублей

В России предложили ввести базовый доход, право на который будет иметь каждый гражданин страны. Эту инициативу уже поддержали в комитете Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, пишет konkurent.ru.

В Госдуме пояснили, что такая поддержка необходима из-за сокращения количества рабочих мест. Предполагается, что она может появиться уже в 2023 году.

Идею выплачивать абсолютно всем россиянам ежемесячно средства поддержали и в комитете Совета Федерации по экономической политике, где отметили, что средства на предоставление гражданам базового дохода можно взять у тех компаний, которые работают с природными ресурсами страны.