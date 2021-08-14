В Нацмузее Коми представили «Достояние республики»

К 100-летию Коми и собственному 110-летию Национальный музей открыл выставку «Достояние республики». В одном зале уместили вековую историю региона и даже больше – от предметов быта древнего народа до личных вещей Юрия Спиридонова. Об этом сообщает БНК.

К двум крупным юбилеям музей решил выставить то, что фактически является частью экспозиции отдела истории, отметила и.о. директора учреждения Светлана Бандура. В одном зале уместить целый век оказалось сложно, поэтому экспонаты из коллекции представили смысловыми блоками. «Древние коми» - орудия труда и быта далекого прошлого. «Духовные центры республики» - иконы и церковные реликвии. Здесь можно увидеть посох настоятеля Ульяновского монастыря и хоругвь Воскресенья Христова.

Часть «Светская культура» воссоздает убранство домов и быт жителей Коми края. Это и посуда – молочники, блюдца, и щипцы для завивки волос, больше похожие на ножницы. Здесь же бытовавшие курительные трубки, изразцы и украшения для дам.

Без войны на выставке не обошлось, но к этой странице истории в музее подошли с небанальной стороны. Помимо собственно оружия - саблей, саперного тесака, мечей, орденов и медалей, представили телефонные аппараты и блюдца с изображением Наполеона.

Но сердце экспозиции – история становления Коми, отметила заведующая отделом истории Нацмузея Коми Анна Мельникова.

Самой интересной частью этого блока стали личные вещи первых лиц республики. Внимательный зритель может найти портфель председателя областного революционного комитета Дмитрия Селиванова, пиджак Ивана Морозова, буквально увешанный медалями, дипломат Юрия Спиридонова и его удостоверение главы.

Большое внимание уделили государственным символам Коми. Представлены две версии Конституции – 1918 года и 1994 года. Обнаружить можно и золотой герб, созданный к 80-летнему юбилею республики. Добыли материалы – само золото и бриллианты для инкрустации – в Усть-Цилемском районе. На основании есть надпись – «Первые алмазы древнего Тимана Республики Коми. 1997 год».

Выставка «Достояние республики» будет открыта до ноября 2021 года.

0+