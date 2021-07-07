В Минздраве рассказали, умер ли кто-то из жителей Коми после вакцинации от коронавируса

В комментариях нашей группы «ВКонтакте» сыктывкарцы утверждают, что многие после вакцинации умирают или очень тяжело ее переносят. Мы решили спросить у Минздрава Коми, насколько заявления далеки от правды.

Как заявили в Минздраве Коми, в республике не зарегистрировано ни одного случая смерти после вакцинации от коронавирусной инфекции. Также ни у кого не было тяжелых последствий после прививки.

Напомним, что с 6 июля в Республике Коми ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан:

работники образования, здравоохранения;

социальной защиты и социального обслуживания;

торговли и общественного питания;

транспорта общего пользования и такси;

бытовых услуг;

салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов;

представления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги);

клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий);

досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов;

государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов госвласти и подведомственные им организации.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям поручили организовать вакцинацию сотрудников не менее 60% от общей численности до 6 августа 2021 года - первым компонентом, а в срок до 27 августа - вторым компонентом.

В Сыктывкаре без предварительной записи сделать прививку можно в мобильных пунктах вакцинации:



- ул. Коммунистическая, д. 41 – стационарный пункт вакцинации

Часы работы: понедельник-пятница с 08.00 до 19.30, суббота-8.00-13.30;



-Ул. Ленина, д. 49 - мобильный

Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 19.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 16.00



-Ул. Ленина, д. 75а - мобильный

Часы работы: понедельник-пятница с 11.00 до 13.00;



- Октябрьский пр., 178 - мобильный

Часы работы: понедельник-пятница с 10.00 до 13.00



- ул. Горького, д. 2/1 МФЦ «Мои документы» - мобильный

Часы работы: понедельник –пятница с 10.00 до 12.00. Телефон 8(800) 200-82-12.

Телефоны поликлиник по вопросам вакцинации: 409-909, 409-910, 409-911.