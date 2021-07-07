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В Минздраве рассказали, умер ли кто-то из жителей Коми после вакцинации от коронавируса

В Минздраве рассказали, умер ли кто-то из жителей Коми после вакцинации от коронавируса

07 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Минздраве рассказали, умер ли кто-то из жителей Коми после вакцинации от коронавируса pixabay.com
Узнайте, насколько правдивы утверждения конспирологов

В комментариях нашей группы «ВКонтакте» сыктывкарцы утверждают, что многие после вакцинации умирают или очень тяжело ее переносят. Мы решили спросить у Минздрава Коми, насколько заявления далеки от правды. 

Как заявили в Минздраве Коми, в республике не зарегистрировано ни одного случая смерти после вакцинации от коронавирусной инфекции. Также ни у кого не было тяжелых последствий после прививки.

Напомним, что с 6 июля в Республике Коми ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан: 

  • работники образования, здравоохранения;
  • социальной защиты и социального обслуживания;
  • торговли и общественного питания;
  • транспорта общего пользования и такси;
  • бытовых услуг;
  • салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов;
  • представления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги);
  • клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
  • многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
  • культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий);
  • досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов;
  • государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов госвласти и подведомственные им организации. 

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям поручили организовать вакцинацию сотрудников не менее 60% от общей численности до 6 августа 2021 года - первым компонентом, а в срок до 27 августа - вторым компонентом.

В Сыктывкаре без предварительной записи сделать прививку можно в мобильных пунктах вакцинации: 

- ул. Коммунистическая, д. 41 – стационарный пункт вакцинации 
Часы работы: понедельник-пятница с 08.00 до 19.30, суббота-8.00-13.30; 

-Ул. Ленина, д. 49 - мобильный 
Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 19.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 16.00 

-Ул. Ленина, д. 75а - мобильный 
Часы работы: понедельник-пятница с 11.00 до 13.00; 

- Октябрьский пр., 178 - мобильный 
Часы работы: понедельник-пятница с 10.00 до 13.00 

- ул. Горького, д. 2/1 МФЦ «Мои документы» - мобильный 
Часы работы: понедельник –пятница с 10.00 до 12.00. Телефон 8(800) 200-82-12.

Телефоны поликлиник по вопросам вакцинации: 409-909, 409-910, 409-911.

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