Постановление подписала главный санитарный врач
В Республике Коми ввели обязательную вакцинацию06 июля 2021
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В Республике Коми ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Об этом сообщается в постановлении, которое подписала главный санитарный врач Коми Людмила Глушкова.
В такие категории входят:
- работники образования, здравоохранения;
- социальной защиты и социального обслуживания;
- торговли и общественного питания;
- транспорта общего пользования и такси;
- бытовых услуг;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов;
- представления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги);
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий);
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов;
- государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов госвласти и подведомственные им организации.
Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям поручили организовать вакцинацию сотрудников не менее 60% от общей численности до 6 августа 2021 года - первым компонентом, а в срок до 27 августа - вторым компонентом.
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