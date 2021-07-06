В Республике Коми ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Об этом сообщается в постановлении, которое подписала главный санитарный врач Коми Людмила Глушкова.

В такие категории входят:

работники образования, здравоохранения;

социальной защиты и социального обслуживания;

торговли и общественного питания;

транспорта общего пользования и такси;

бытовых услуг;

салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов;

представления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги);

клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий);

досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов;

государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов госвласти и подведомственные им организации.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям поручили организовать вакцинацию сотрудников не менее 60% от общей численности до 6 августа 2021 года - первым компонентом, а в срок до 27 августа - вторым компонентом.