Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов
Главная
Новости
В Коми пожарные наткнулись на массовое захоронение людей

В Коми пожарные наткнулись на массовое захоронение людей

08 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Коми пожарные наткнулись на массовое захоронение людей Фото: ПроГород Ухта
Следственный комитет Коми начал проверку

В конце апреля пожарные нашли в Княжкпогостком районе остананки массового захоронения людей. Об этом сообщает «7x7». 

Правозащитник Игорь Сажин рассказал, что недалеко от места находки в 1930–1950-х годах находился ГУЛАГ, поэтому останки могут принадлежать заключенным. Следователи провели судмедэкспертизу и выяснили, что этим останкам уже более 15 лет.

Местные чиновники попросили ФСИН, архив и общественников прислать им данные о находившихся в то время на территории района лагерях и местах захоронения заключенных. Об этом говорится в официальном ответе администрации Княжпогостского района на запрос «7х7». 

Правозащитник Игорь Сажин узнал от местных жителей, что в микрорайоне Новом города Емвы в конце апреля пожарные нашли останки массовых захоронений людей — кости, ребра, черепа. По его мнению, они могут принадлежать заключенным исправительного лагеря, который находился в этом районе в 30–50-х годах. 

Сажин рассказал «7х7», что на место обнаруженного захоронения выезжали правоохранители. Они взяли останки на экспертизу, чтобы определить время и характер смерти их владельцев. При этом Сажин удивился, что о находке больше месяца не сообщали СМИ, чиновники и правоохранители (первые публикации по теме появились в начале июня). 

- Все как-то тихонько было. Что это такое? У вас нашли человеческие останки. Общественность должна об этом знать. Если это криминал современный или 90-х годов, то нужно возбуждать уголовное дело. Может, вы не хотите, чтобы это место признали местом массовых расстрелов периода репрессий, и не хотите муссировать тему? Хорошо. Но вы хоть о факте обнаружения останков сообщите. Нет, была тотальная тишина, - рассказал Игорь Сажин. 

Замглавы администрации Княжпогостского района Михаил Ховрин в ответ на официальный запрос «7х7» подтвердил, что на территории муниципалитета в конце апреля нашли человеческие останки, их отправили на экспертизу. Чиновник не сообщил о ее результатах. Однако добавил, что в администрации района обсудили возможное перезахоронение найденных останков. 

Чиновники запросили информацию о находившихся на территории района лагерях системы ГУЛАГа и местах захоронения заключенных у регионального УМВД, архива УФСИН, национального архива и фонда жертв политических репрессий «Покаяние». 

В пресс-службе управления Следственного комитета по Коми сообщили, что после обнаружения останков назначили проверку. Судмедэксперты выяснили, что найденные останки принадлежат минимум трем людям. При этом установить причину их смерти не удалось, но прижизненных травматических изменений на костях не обнаружили. По данным экспертов, останкам более 15 лет. В ведомстве добавили, что после проверки следователи не нашли признаков совершения преступления, поэтому не стали возбуждать уголовное дело.

Подпишитесь на «Про Город» в Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

«Покуда есть на свете дураки...»: сыктывкарку судят за создание финансовой пирамиды и кражу 250 миллионов Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Даже у людей с ограничениями есть таланты»: сыктывкарцы занимаются жестовым пением, несмотря ни на что Читать
03 июня
Супер-звезды, дорогущая ледяная сказка и новая площадь: чем запомнились мэры Сыктывкара Читать
03 июня
Где взять велосипед напрокат в Сыктывкаре: узнайте в нашей подборке Читать
Посмотреть все
04 июня Коми энергосбытовая компания объявила о старте акции «На дачу – без долгов!»

Новости России и мира

вчера
Депутат Госдумы предложил не выдавать маткапитал ряду россиян
вчера
В России хотят расширить функции ГИБДД при скрытом надзоре
31 мая
Часть работодателей в России готовы платить сотрудникам, чтобы они не курили
29 мая
В России изменили правила выдачи загранпаспорта
22 мая
Запрет на петрушку: при каких условиях ее нельзя сажать на даче
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru