В Коми пожарные наткнулись на массовое захоронение людей

В конце апреля пожарные нашли в Княжкпогостком районе остананки массового захоронения людей. Об этом сообщает «7x7».

Правозащитник Игорь Сажин рассказал, что недалеко от места находки в 1930–1950-х годах находился ГУЛАГ, поэтому останки могут принадлежать заключенным. Следователи провели судмедэкспертизу и выяснили, что этим останкам уже более 15 лет.

Местные чиновники попросили ФСИН, архив и общественников прислать им данные о находившихся в то время на территории района лагерях и местах захоронения заключенных. Об этом говорится в официальном ответе администрации Княжпогостского района на запрос «7х7».



Правозащитник Игорь Сажин узнал от местных жителей, что в микрорайоне Новом города Емвы в конце апреля пожарные нашли останки массовых захоронений людей — кости, ребра, черепа. По его мнению, они могут принадлежать заключенным исправительного лагеря, который находился в этом районе в 30–50-х годах.



Сажин рассказал «7х7», что на место обнаруженного захоронения выезжали правоохранители. Они взяли останки на экспертизу, чтобы определить время и характер смерти их владельцев. При этом Сажин удивился, что о находке больше месяца не сообщали СМИ, чиновники и правоохранители (первые публикации по теме появились в начале июня).

- Все как-то тихонько было. Что это такое? У вас нашли человеческие останки. Общественность должна об этом знать. Если это криминал современный или 90-х годов, то нужно возбуждать уголовное дело. Может, вы не хотите, чтобы это место признали местом массовых расстрелов периода репрессий, и не хотите муссировать тему? Хорошо. Но вы хоть о факте обнаружения останков сообщите. Нет, была тотальная тишина, - рассказал Игорь Сажин.

Замглавы администрации Княжпогостского района Михаил Ховрин в ответ на официальный запрос «7х7» подтвердил, что на территории муниципалитета в конце апреля нашли человеческие останки, их отправили на экспертизу. Чиновник не сообщил о ее результатах. Однако добавил, что в администрации района обсудили возможное перезахоронение найденных останков.



Чиновники запросили информацию о находившихся на территории района лагерях системы ГУЛАГа и местах захоронения заключенных у регионального УМВД, архива УФСИН, национального архива и фонда жертв политических репрессий «Покаяние».



В пресс-службе управления Следственного комитета по Коми сообщили, что после обнаружения останков назначили проверку. Судмедэксперты выяснили, что найденные останки принадлежат минимум трем людям. При этом установить причину их смерти не удалось, но прижизненных травматических изменений на костях не обнаружили. По данным экспертов, останкам более 15 лет. В ведомстве добавили, что после проверки следователи не нашли признаков совершения преступления, поэтому не стали возбуждать уголовное дело.

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