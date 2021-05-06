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В Коми лоси связались с космосом

В Коми лоси связались с космосом

06 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
В Коми лоси связались с космосом Фото Печоро-Илычского заповедника
Специалисты смогут узнать, где находятся их подопечные с определенной точностью

Печоро-Илычский заповедник наладил связь с космосом. Нет, это не фантастика, просто он присоединился к международному проекту SISMA-2. Под эгидой Европейского космического агентства (ESA) два лося - Дон и Вера - получили ошейники спутниковой связи, сообщает БНК.

Заповедник присоединился к проекту, так как это перспективное направление: спутниковые ошейники позволяют отслеживать животных с заданным временным интервалом. Таким образом, специалисты смогут узнать, где находятся их подопечные с определенной точностью.На текущий момент надето два ошейника – на лосей Дона и Веру. Первый, прибывший из Усть-Куломского района, саейчас единственный взрослый самец на лосеферме. Вторая – склонна к побегу, она уже несколько раз уходила гулять. Ошейники позволят не терять лосей из виду, так как каждый из них передает данные о местоположении и скорости животного. Доступ к данным осуществляется через портал CLS, это оператор спутниковой системы Argos.

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