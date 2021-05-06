В Коми лоси связались с космосом

Печоро-Илычский заповедник наладил связь с космосом. Нет, это не фантастика, просто он присоединился к международному проекту SISMA-2. Под эгидой Европейского космического агентства (ESA) два лося - Дон и Вера - получили ошейники спутниковой связи, сообщает БНК.

Заповедник присоединился к проекту, так как это перспективное направление: спутниковые ошейники позволяют отслеживать животных с заданным временным интервалом. Таким образом, специалисты смогут узнать, где находятся их подопечные с определенной точностью. На текущий момент надето два ошейника – на лосей Дона и Веру. Первый, прибывший из Усть-Куломского района, саейчас единственный взрослый самец на лосеферме. Вторая – склонна к побегу, она уже несколько раз уходила гулять. Ошейники позволят не терять лосей из виду, так как каждый из них передает данные о местоположении и скорости животного. Доступ к данным осуществляется через портал CLS, это оператор спутниковой системы Argos.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram