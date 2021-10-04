В 2022 году в Коми отремонтируют 74 общественные территории

Стало известно, сколько именно дворовых и общественных территорий благоустроят в Коми в следующем году. Об этом со ссылкой на Минстрой региона сообщает “БНК”.

Так, в порядок будут приведены 74 общественные территории и 47 дворов. Их с помощью голосования выбирали сами жители Коми. Голосование проходило весной этого года.

Напомним, в 2021 году в регионе благоустроено 50 дворовых и 53 общественных территории.