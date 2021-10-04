В 2022 году в Коми отремонтируют 74 общественные территории

Также в порядок приведут почти 50 дворов
В 2022 году в Коми отремонтируют 74 общественные территории04 октября 2021
Фото из архива редакции
Стало известно, сколько именно дворовых и общественных территорий благоустроят в Коми в следующем году. Об этом со ссылкой на Минстрой региона сообщает “БНК”.
Так, в порядок будут приведены 74 общественные территории и 47 дворов. Их с помощью голосования выбирали сами жители Коми. Голосование проходило весной этого года.
Напомним, в 2021 году в регионе благоустроено 50 дворовых и 53 общественных территории.
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04 октября 2021, 07:51
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