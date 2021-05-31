Уроки английского бесплатно: в Сыктывкаре преподавателям месяцами не выплачивают зарплату

Как известно, не все в Сыктывкаре работают по трудовым договорам, да и работодатели зачастую стараются избегать подписания этих документов. Вот и местные преподаватели английского, которые работали в частной языковой школе, столкнулись с последствиями такой деятельности: работодатель уже много месяцев не выплачивает им положенную зарплату. Портал PG11.ru пообщался с учителями и узнал, как так произошло.

C чего все началось

В Сыктывкаре уже не первый год работает языковая школа, которая занимается преподаванием иностранных языков для детей и взрослых. Героям нашей статьи позвонила владелица организации и предложила работать в ее учреждении, при том с обещанием достойной заработной платы, свободного графика и прочих «вкусностей».

Сыктывкарка Анастасия Ф. начала работать в школе 14 октября 2020 года. И все было хорошо, однако зарплату за свои услуги она получала до февраля 2021 года. После этого - тишина.

- Мне не выплатили около 30 тысяч рублей за несколько месяцев работы. Лично у меня отрицательные эмоции и чувства по поводу этой ситуации. У меня двое маленьких детей, я в декрете. И эти деньги для меня не лишние. Ужасает отвратительное отношение руководителя - пустые обещания, а затем игнорирование. Не советую педагогам работать в этой школе, - заключила Анастасия.

По словам преподавателей, в апреле 2021 года школа столкнулась с некоторыми финансовыми неприятностями, однако их самих об этом никто не предупреждал. Вплоть до того дня, когда нужно было выплачивать зарплату.

Сыктывкарка Дарья Т. сама обратилась в языковую школу в поисках работы на должность администратора. На тот момент ей казалось, что это престижное заведение - ведь в городе есть несколько филиалов с большим количеством учеников и хорошим опытом.

- Мне сообщили о том, что другим преподавателям задерживают выплату и это меня насторожило. В день, когда должны были выдавать аванс, со мной, разумеется, не расчитались. Неприятно осознавать то, что работодатель совсем не думает и не собирается думать о судьбе своих работников. О том, на какие деньги они должны оплачивать своё жилье, продукты, иные блага, обеспечивать свою семью, детей. О людях никто не подумал.Это несправедливо и некрасиво. В цивилизованных странах существует такая формулировка «частная собственность должна быть честной», но современные предприниматели забывают об этом. Бизнес - это в первую очередь ответственность. В нашем случае ответственность руководство нести не хочет. О каком бизнесе может идти речь? - рассказала Дарья Т.

Она также добавила, что на момент трудоустройства ни о каких проблемах с выплатами зарплат ей не сообщали. По ее мнению, с самого начала работников обманывают и замалчивают о будущих неприятностях.

Обращение в трудовую инспекцию

Спустя месяц задержки заработной платы работники начали волноваться и просили ответа у руководящего звена. По словам работников, директор «кормил их завтраками», а владелец бизнеса вообще не шла на контакт.

В итоге работники объединились в инициативную группу и решили обратиться к владельцу бизнеса в общем диалоге «ВКонтакте». На что они получили следующий ответ:

Такой ответ возмутил преподавателей и они решили сообщить, что направятся с соответствующим заявлением в трудовую инспекцию. На что они получили следующий ответ:

В итоге учителя все таки собрались и отправили обращение в трудовую инспекцию. Большинству пока что ответ не пришел, однако некоторым преподавателям сразу посоветовали обратиться в суд, ведь почти ни с кем не были заключены договоры. Теперь учителям нужно будет доказать, что они находились в трудовых отношениях с этой языковой школой. Впрочем, большинство выразило готовность отправиться в суд за справедливостью.

Стоило ли изначально доверять работадателю?

Портал PG11.ru проверил владельца бизнеса по базе судебных приставов и выяснил следующее:

У владельца этой языковой школы оказалось долгов более чем на два миллиона рублей. Также из открытых источников стало известно, что трудовой инспекцией проводились документарные проверки этой языковой школы и выявлялись нарушения.

Из этого можно судить, что предприниматель не прославился добросовестным исполнением трудового законодательства.

Пострадали не только преподаватели

В апреле деятельность языковой школы приостановили на неопределенное время. Однако у многих учеников остались неоконченные курсы и занятия. Оставят ли их без денег? Порталу PG11.ru удалось раздобыть документ с данными о том, сколько должны вернуть ученикам.

Также администратор языковой школы сообщала, что иногда деньги за занятия переводили на личную карту владельца предприятия, что может являться серьезным нарушением.

Нам удалось связаться с одним из бывших учеников этой школы Натальей П. Она утверждает, что в июне 2019 году оплатила занятия, однако ни пробного занятия, ни согласования времени не было.

- По факту мне позвонили и сообщили, что в сентябре 2019 года начнется обучение. В группе было 6 человек. Но с каждым занятием число участников прибавлялось, и в конечном итоге их было более 10. Уровень знания английского был нулевой, и при таком количестве просто не уделялось должного внимания по обучению. А просто приходить и отсиживаться, не было никакого желания, - рассказала Наталья.

Сыктывкарка обратилась к руководителю школы по этому вопросу, и они решили времено приостановить действие договора, пока не освободится преподаватель или не найдется группа, подходящая ей. Однако после месяцев ожидания Наталья решила забрать деньги. Но все оказалось не так просто - этот вопрос решается уже год.



Наталья П. утверждает, что неоднократно обращалась к менеджерам школы с просьбой вернуть деньги, однако ее постоянно игнорируют, на звонки не отвечают, а комментарии в группе удаляют.

Позиция предпринимателя

После подачи заявлений в трудовую инспекцию, предприниматель сменил тактику защиты. Теперь она утверждает, что никаких задержек в выплатах заработной платы и быть не может - ведь у нее нет штатных сотрудников.

Итог

К сожалению, преподавателям придется доказывать свою правоту в суде. У работника, который работал на «устных» договоренностях почти нет шансов предъявить что-либо предпринимателю в инспекции. Теперь им предстоит собрать доказательства и свидетельства их трудовых отношений.

В прочем, надежда еще есть. Как показали предыдущие обращения в трудовую инспекцию по поводу этого предпринимателя, иногда им все-таки удается доказать свою правоту.





Портал PG11.ru продолжает следить за этой историей.

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