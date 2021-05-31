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«Три девочки играли мертвой крысой»: сыктывкарка рассказала о странном развлечении детей

«Три девочки играли мертвой крысой»: сыктывкарка рассказала о странном развлечении детей

31 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 6+
«Три девочки играли мертвой крысой»: сыктывкарка рассказала о странном развлечении детей Фото очевидца / Сыктывкарка рассказала о странном развлечении детей
Труп животного в конце концов закопали прямо на детской площадке

Сыктывкарка рассказала «Про Городу» о жутковатых играх девочек в одном из дворов города. Со слов горожанки, три ребенка где-то нашли мертвую крысу и кидались ей друг в друга, весело при этом смеясь.

Как рассказала очевидец, она стала свидетелем мрачного подобия «горячей картошки» во дворе дома №71 на улице Коммунистической:

– Три девочки нашли мертвую крысу и кидались ей в друг друга на протяжении долгого времени, смеясь над этим. В конце концов они решили ее закопать, так же посмеиваясь, прямо в песок на детской площадке. 

Горожанка поделилась, что пыталась остановить ужасную игру, но безрезультатно:

– Мы с подругой говорили им оставить крысу в покое, унести ее подальше от площадки, раз уж они ее палкой брали, но в ответ слышали только смех. Родителей мы не знаем. Еще беспокоит то, что они закопали ее на детской площадке. Она же будет разлагаться, а потом маленькие дети могут что-то подхватить, играя в песке... Родители, воспитывайте, пожалуйста, своих детей! Так и вырастают живодеры...

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А вам приходилось сталкиваться с такой обескураживающей жестокостью детей? Как бы вы поступили на месте героини статьи? Расскажите в комментариях!

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Дети Животные Смерть

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Комментарии 2

31 мая, 20:38 7
Соответствующие органы должны отреагировать на этих несовершеннолетних баб,пусть укажут,куда грызуна закопали.И дружно в комнату милиции-на учёт.
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01 июня, 11:34 Андрей
7
Соответствующие органы должны отреагировать на этих несовершеннолетних баб,пусть укажут,куда грызуна закопали.И дружно в комнату милиции-на учёт.
Во первых не милиции,а полиции. Во вторых - это дети,а им свойственно всякой ерундой маятся,можно подумать сам таким небыл ...
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