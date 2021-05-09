На неделе погода в Коми ожидается непостоянной. В течение недели ее характер изменится несколько раз, сообщает региональный ЦГМС.

Дело в западных циклонах, которые пройдут по республике. Из-за них на территории Коми пройдут дожди разной интенсивности. Наиболее значительными они будут в начале недели. Температура воздуха прогнозируется в начале недели +9...+14С, к середине недели +13...+18С, во второй половине недели в южных районах воздух может прогреться до +25С.

Наиболее стабильной останется погода лишь на крайнем северо-востоке республики: ночью здесь около 0С, днём +2...+7С.

Подпишитесь на «Про Город» в Telegram и Instagram