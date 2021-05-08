Прямиком в ад: на перекрестке в Сыктывкаре образовалась огромная яма в тротуаре08 мая 2021
Фото очевидца для PG11.ru / Прямиком в ад: на перекрестке в Сыктывкаре образовалась огромная яма в тротуаре
Она находится прямо на пешеходном переходе
В сыктывкарском тротуаре образовалась новая пугающая яма. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.
На этот раз «портал в ад» появился на пересечении улиц Домны Каликовой и Кирова. Очевидцы отмечают, что яма образовалась прямо на пешеходном переходе и ее ничем даже не огородили.
Напомним, 7 мая в тротуаре у «Товаров для дома» в Сыктывкаре образовалась ужасающих размеров дыра. Все произошло у магазина по адресу: Карла Маркса, 172.
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08 мая 2021, 20:01
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