«Портал в ад»: в Сыктывкаре провалился тротуар07 мая 2021
Скриншот видео очевидца / «Портал в ад»: в Сыктывкаре провалился тротуар
В образовавшейся яме бурлит вода
В тротуаре у «Товаров для дома» в Сыктывкаре образовалась ужасающих размеров дыра. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.
Все произошло у магазина по адресу: Карла Маркса, 172. Как видно на записи, в образовавшейся дыре бурлит вода, а края ямы выглядят весьма неустойчиво.
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Неужели это начало конца и весь Сыктывкар затянет в эту загадочную гравитационную сингулярность? Делитесь своими размышлениями в комментариях!
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