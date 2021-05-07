«Портал в ад»: в Сыктывкаре провалился тротуар

В тротуаре у «Товаров для дома» в Сыктывкаре образовалась ужасающих размеров дыра. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

Все произошло у магазина по адресу: Карла Маркса, 172. Как видно на записи, в образовавшейся дыре бурлит вода, а края ямы выглядят весьма неустойчиво.

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Неужели это начало конца и весь Сыктывкар затянет в эту загадочную гравитационную сингулярность? Делитесь своими размышлениями в комментариях!