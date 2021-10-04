Половина учителей одобряет идею запретить детям носить телефоны в школу

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, как взрослые относятся к тому, что дети берут с собой в школу мобильные телефоны. Выяснилось, что мнения родителей и учителей по этому вопросу сильно расходятся.

Так, каждый второй учитель поддержал идею запретить детям брать с собой в школу телефон.

3 из 10 родителей поддерживают инициативу, которая запрещает детям приносить телефоны в школу. «Приносить поддерживаю, а пользование в школе не поддерживаю. Лучше сдавать на время урока учителю», — комментируют респонденты. 53% против подобного запрета: «Ребёнок должен быть на связи с родителями в случае необходимости»; «Связь нужна, чтобы знать, где ребенок и на случай ЧП».

Среди учителей запрет на мобильные в школах поддерживает каждый второй: «У детей будет возможность общаться больше, не портить глаза и не отвлекаться на уроках»; «Постоянное пребывание ребенка в телефонной игре или ожидания ответа в соцсетях мешает ему в полном объеме сфокусироваться на учебных задачах», — аргументируют педагоги. 38% учителей против подобной инициативы. «Носить их — это фактическая реальность, а вот пользование ими на уроках надо ограничивать»; «У детей должна быть возможность связываться с родителями и пользоваться смартфоном на переменах», — комментируют учителя.

С увеличением возраста учителей растет и количество сторонников запрета на мобильные телефоны у детей в школе: 44% среди педагогов в возрасте до 34 лет и 56% среди тех, кто старше 45-ти.