Половина учителей одобряет идею запретить детям носить телефоны в школу

Половина учителей одобряет идею запретить детям носить телефоны в школу04 октября 2021
Фото из архива редакции
А вот родители не разделяют такую позицию
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, как взрослые относятся к тому, что дети берут с собой в школу мобильные телефоны. Выяснилось, что мнения родителей и учителей по этому вопросу сильно расходятся.
Так, каждый второй учитель поддержал идею запретить детям брать с собой в школу телефон.
3 из 10 родителей поддерживают инициативу, которая запрещает детям приносить телефоны в школу. «Приносить поддерживаю, а пользование в школе не поддерживаю. Лучше сдавать на время урока учителю», — комментируют респонденты. 53% против подобного запрета: «Ребёнок должен быть на связи с родителями в случае необходимости»; «Связь нужна, чтобы знать, где ребенок и на случай ЧП».
Среди учителей запрет на мобильные в школах поддерживает каждый второй: «У детей будет возможность общаться больше, не портить глаза и не отвлекаться на уроках»; «Постоянное пребывание ребенка в телефонной игре или ожидания ответа в соцсетях мешает ему в полном объеме сфокусироваться на учебных задачах», — аргументируют педагоги. 38% учителей против подобной инициативы. «Носить их — это фактическая реальность, а вот пользование ими на уроках надо ограничивать»; «У детей должна быть возможность связываться с родителями и пользоваться смартфоном на переменах», — комментируют учителя.
С увеличением возраста учителей растет и количество сторонников запрета на мобильные телефоны у детей в школе: 44% среди педагогов в возрасте до 34 лет и 56% среди тех, кто старше 45-ти.
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04 октября 2021, 07:29
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