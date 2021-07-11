Похолодание и небольшой дождь: погода в Сыктывкаре на 12 июля

Начало недели встретит сыктывкарцев небольшим ночным дождем. Днем осадков почти не ожидается. Средняя температура днем будет достигать отметки 24 градуса.

Погода в Сыктывкаре на 12 июля:

Температура ночью: +11...+13 °C

Температура днём: +22...+24 °C

переменная облачность

ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков

ветер: С, слабый