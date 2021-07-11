Похолодание и небольшой дождь: погода в Сыктывкаре на 12 июля

Температура днем достигнет отметки 24 градуса
Похолодание и небольшой дождь: погода в Сыктывкаре на 12 июля11 июля 2021
Фото с сайта pixabay.com
Начало недели встретит сыктывкарцев небольшим ночным дождем. Днем осадков почти не ожидается. Средняя температура днем будет достигать отметки 24 градуса.
Погода в Сыктывкаре на 12 июля:
Температура ночью: +11...+13 °C
Температура днём: +22...+24 °C
переменная облачность
ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков
ветер: С, слабый
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