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«Неважно, где ты живешь, главное - желание побеждать»: бодибилдер из Сыктывкара стал лучшим на турнире в Испании

«Неважно, где ты живешь, главное - желание побеждать»: бодибилдер из Сыктывкара стал лучшим на турнире в Испании

21 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
«Неважно, где ты живешь, главное - желание побеждать»: бодибилдер из Сыктывкара стал лучшим на турнире в Испании Фото из личного архива Владимира Кольцова
Дальше мужчину ждет Чемпионат Мира

Сыктывкарский фитнес-тренер Владимир Кольцов занял первое место на турнире «Арнольд Классик Европа». Турнир считается одним из самых престижных в странах СНГ, и теперь спортсмен из столицы Коми получил статус профессионального атлета, что открыло для него новые горизонты в карьере. 

Как отметил сам Владимир, бодибилдингом он занялся далеко не сразу:

- До бодибилдинга очень плотно занимался мини-футболом. Но, как оказалось, не видел дальнейших перспектив в этом спорте. Что касается бодибилдинга, им я заинтересовался в студенческие годы. Как и у многих начинающих ребят цель была одна - построить эстетичное тело. Сейчас же этот спорт привлекает меня своей индивидуальностью, независимостью, личностью, - рассказывает мужчина.

В соревнованиях Владимир начал принимать участие с 2017 года. Уже со старта он завоевывал награды. Сейчас мужчина может похвастаться рядом титулов: сыктывкарец является абсолютным чемпионом Республики Коми, чемпионом СЗФО, чемпионом Москвы, чемпионом России, а теперь и абсолютным чемпионом «Арнольд Классик Европа».

- Соревновательный спорт не даёт мне терять мотивацию, мотивацию в работе, в спорте и в целом в жизни, - отметил Владимир Кольцов. 

Но ни один титул не дался сыктывкарцу легко. Как отмечает мужчина, бодибилдинг - это необъективный вид спорта. «Сегодня ты можешь быть первым, а завтра можешь проиграть», - делится Владимир. Но зато это подстегивает его заниматься, чтобы быть на две головы выше конкурентов. 

- Не имеет значения, в каком городе живёшь, в каком зале тренируешься. Главное - это желание, желание быть первым, - считает мужчина. 

В спорте важен еще и наставник. Владимир говорит, что у него - лучший тренер, который только может быть. Им является такой же чемпион «Арнольд Классик» Александр Перминов, который считается одним из лучших наставников по всей стране. 

Под руководством Александра Перминова сыктывкарец будет участвовать в Чемпионате Мира, который пройдет в ноябре в испанском городе Санта-Сусанна. После этого турнира Владимир завершит сезон выступлений и перейдет в профессиональную лигу бодибилдеров. 

Сам Владимир Кольцов работает фитнес-тренером и тоже готовит спортсменов к соревнованиям. А свободное время уделяет семье: ходит в кино, в бассейн, чтобы полностью абстрагироваться от спорта. Также мужчина добавил, что любит своего пса - мопса Чупу.

- Мы с ним любим плотно поесть, - шутит Владимир. 

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Интервью Спорт

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