На рабочей неделе жара уйдет из Коми

На рабочей неделе в Коми изменится погода. Жара уйдет, но местами останутся сильные дожди, передает региональный ЦГМС.

Прогнозируется, что в заключительные дни июня большая часть региона попадет в зону действия южного циклона. Ожидается теплая погода, на крайнем юге — жаркая, и здесь велика вероятность активной грозовой деятельности, которая местами будет сопровождаться сильными ливнями, возможно с выпадением града и шквалистым усиление ветра.

Дневная температура воздуха будет составлять 22...27С, на крайнем юге 30...32С. И только на крайнем севере обойдется без существенных дождей, максимальный прогрев там составит 16...21С. С приходом июля температурный фон по территории выравняется, ожидается в пределах 18...23С. На юге в поле пониженного атмосферного давления сохранятся дожди, местами сильные.