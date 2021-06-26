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На рабочей неделе жара уйдет из Коми

На рабочей неделе жара уйдет из Коми

26 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
На рабочей неделе жара уйдет из Коми Фото из архива PG11.ru
При этом на юге ожидаются дожди

На рабочей неделе в Коми изменится погода. Жара уйдет, но местами останутся сильные дожди, передает региональный ЦГМС. 

Прогнозируется, что в заключительные дни июня большая часть региона попадет в зону действия южного циклона. Ожидается теплая погода, на крайнем юге — жаркая, и здесь велика вероятность активной грозовой деятельности, которая местами будет сопровождаться сильными ливнями, возможно с выпадением града и шквалистым усиление ветра.

Дневная температура воздуха будет составлять 22...27С, на крайнем юге 30...32С. И только на крайнем севере обойдется без существенных дождей, максимальный прогрев там составит 16...21С. С приходом июля температурный фон по территории выравняется, ожидается в пределах 18...23С. На юге в поле пониженного атмосферного давления сохранятся дожди, местами сильные.

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Погода

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