«Это страшный прецедент»: стендапер из Сыктывкара прокомментировал резонансное дело с Идраком Мирзализаде

«Это страшный прецедент»: стендапер из Сыктывкара прокомментировал резонансное дело с Идраком Мирзализаде31 августа 2021
Фото из архива Юрия Соколова
Комик назвал решение МВД возмутительным
30 августа МВД решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Виной всему делу послужила шутка о «русских и фекалиях», которая, по словам Мирзализаде, была вырвана из контекста, а само выступление комика как раз высмеивало ксенофобию.
Сыктывкарский стендапер Юрий Соколов считает решение МВД возмутительным:
- До сих пор не укладывается в голове. Как можно осуждать человека за шутку, тем более вырванную из контекста? А ещё это страшный прецедент. Теперь эту практику начнут масштабировать по всей стране. Можно привлечь тамаду за шутку на свадьбе или неприятного родственника за анекдот про тёщу, - сказал Соколов в комментарии «Про Городу».
Пока трудно прогнозировать, как это повлияет на стендап-комедию в целом и на выступления местных комиков в частности, отмечает сыктывкарец.
- Как явление она всё равно останется. Анекдоты про Сталина рассказывали, даже когда за это отправляли в лагеря, - закончил Соколов.
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31 августа 2021, 14:27
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