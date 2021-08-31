«Это страшный прецедент»: стендапер из Сыктывкара прокомментировал резонансное дело с Идраком Мирзализаде

30 августа МВД решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Виной всему делу послужила шутка о «русских и фекалиях», которая, по словам Мирзализаде, была вырвана из контекста, а само выступление комика как раз высмеивало ксенофобию.

Сыктывкарский стендапер Юрий Соколов считает решение МВД возмутительным:

- До сих пор не укладывается в голове. Как можно осуждать человека за шутку, тем более вырванную из контекста? А ещё это страшный прецедент. Теперь эту практику начнут масштабировать по всей стране. Можно привлечь тамаду за шутку на свадьбе или неприятного родственника за анекдот про тёщу, - сказал Соколов в комментарии «Про Городу».

Пока трудно прогнозировать, как это повлияет на стендап-комедию в целом и на выступления местных комиков в частности, отмечает сыктывкарец.