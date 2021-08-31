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«Это страшный прецедент»: стендапер из Сыктывкара прокомментировал резонансное дело с Идраком Мирзализаде

«Это страшный прецедент»: стендапер из Сыктывкара прокомментировал резонансное дело с Идраком Мирзализаде

31 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 16+
«Это страшный прецедент»: стендапер из Сыктывкара прокомментировал резонансное дело с Идраком Мирзализаде Фото из архива Юрия Соколова
Комик назвал решение МВД возмутительным

30 августа МВД решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии стендап-комика Идрака Мирзализаде. Виной всему делу послужила шутка о «русских и фекалиях», которая, по словам Мирзализаде, была вырвана из контекста, а само выступление комика как раз высмеивало ксенофобию. 

Сыктывкарский стендапер Юрий Соколов считает решение МВД возмутительным:

- До сих пор не укладывается в голове. Как можно осуждать человека за шутку, тем более вырванную из контекста? А ещё это страшный прецедент. Теперь эту практику начнут масштабировать по всей стране. Можно привлечь тамаду за шутку на свадьбе или неприятного родственника за анекдот про тёщу, - сказал Соколов в комментарии «Про Городу».

Пока трудно прогнозировать, как это повлияет на стендап-комедию в целом и на выступления местных комиков в частности, отмечает сыктывкарец. 

- Как явление она всё равно останется. Анекдоты про Сталина рассказывали, даже когда за это отправляли в лагеря, - закончил Соколов. 

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Закон Полиция

Комментарии 2

час назад Сергей
ну просто надо думать иногда, что языком лязгаешь. Эти, так сказать, комики плетут что попало.
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час назад Хвост
Посмотрел бы я на него, если бы он упомянул в одном предложении дерзкого Абдурахмона с фекалиями. На следующий день бы извинялся на камеру.
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