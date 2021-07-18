Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару

Почему в тридцатиградусную жару россиянам не следует готовить себе на завтрак манную кашу или овсянку на молоке. Об этом сообщают «РИА Новости».

Рацион необходимо корректировать с учетом погоды, считает она. При высокой температуре воздуха человек обычно не нуждается в таком количестве пищи, как в привычных условиях. Но после некоторых блюд, например, после манной каши на завтрак, быстро возникает иллюзия голода.

- В условиях жары есть такой своеобразный момент, что вам может захотеться есть опять, но еда "не полезет, – отметила диетолог.

Манная каша слишком быстро усваивается организмом, пояснила она.