Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару

После некоторых блюд возникает иллюзия голода
Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару18 июля 2021
pixabay.com
Почему в тридцатиградусную жару россиянам не следует готовить себе на завтрак манную кашу или овсянку на молоке. Об этом сообщают «РИА Новости».
Рацион необходимо корректировать с учетом погоды, считает она. При высокой температуре воздуха человек обычно не нуждается в таком количестве пищи, как в привычных условиях. Но после некоторых блюд, например, после манной каши на завтрак, быстро возникает иллюзия голода.
- В условиях жары есть такой своеобразный момент, что вам может захотеться есть опять, но еда "не полезет, – отметила диетолог.
Манная каша слишком быстро усваивается организмом, пояснила она.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
18 июля 2021, 11:25
Комментарии 0