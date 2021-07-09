Детский труд в Сыктывкаре: сколько он стоит и куда устроить свое чадо на лето

Детский труд в Сыктывкаре: сколько он стоит и куда устроить свое чадо на лето09 июля 2021
Фото: Виктор Конюхов
В августе планируется привлечь 610 подростков
В период летних каникул не все школьники отдыхают - некоторые устраиваются на работу, чтобы получить немного денег на личные нужны. Журналист портала PG11.ru посетил трудовые лагеря и узнал, сколько зарабатывают несовершеннолетние работяги.
Первом пунктом остановки стало одно из отделений национальной библиотеки Республики Коми в Сыктывкаре. Молодые ребята помогают загружать книги в автобус, чтобы перевезти их в новое отреставрированное здание библиотеки.
Как отмечает руководитель трудотряда, детям поколения Z нужно чувствовать себя причастным к чему-то крупному - например, к открытию библиотеки к столетию республики. Деньги, которые они заработают, дети планируют потратить на новые смартфоны, гаджеты. Но некоторые более изобретательны - один из мальчиков собирает модельки самолетов и устроился работать, чтобы купить новые.
В 2021 году количество рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет увеличили. Дети работают на протяжении 10 дней по два часа.
Те, кто работают в трудовых лагерях, получают примерно 4500 рублей за смену.
В июле организована работа 17 трудовых объединений для 585 подростков. В августе в трудовых объединениях планируется трудоустроить 610 подростков, в том числе 100 подростков в отрядах мэра.
В частности, объединения «Безопасный город» осуществляют патрулирование пляжей, улиц Сыктывкара, проводят профилактическую работу, раздают детям и молодёжи памятки по безопасному поведению на воде, на дороге, в быту и занимаются различной социально полезной деятельностью.
Отряды мэра «Экодозор» проводят работу по благоустройству пришкольных территорий, парков и городских мест отдыха, убирают рекламу и объявления с деревьев, раздают памятки о местах раздельного приема мусора, принимают участие в природоохранных мероприятиях и акциях.
Но не стоит беспокоиться за детей - им запрещено заниматься тяжелыми нагрузками или покрасочными работами, так как это может навредить их здоровью. Можно сказать, что такая физическая активность наоборот полезна для организма.
Также кроме рабочих мест увеличили и количество смен и путевой в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.
С 2 по 21 июля открыт ДОЛ на базе МАУДО «ДТДиУМ» для 50 детей города Сыктывкара.
Помимо развлечений, в лагерях для школьников организуют тренинги и мастерклассы по финансовой граммотности, профессиональному самоопределению, творчеству и компьютерной граммотности.
Совместно с управлением физической культуры и спорта, управлением культуры организованы профильные смены творческой и спортивной направленности, организованные в ДОЛ на базе муниципальных образовательных организаций.
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09 июля 2021, 15:00
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