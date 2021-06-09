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Черемуху в Сыктывкаре покрыло паутиной: специалисты объяснили причины

Черемуху в Сыктывкаре покрыло паутиной: специалисты объяснили причины

09 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Черемуху в Сыктывкаре покрыло паутиной: специалисты объяснили причины Фото очевидца / Черемуха возле администрации Выльгорта
Горожанам рассказали, как бороться с насекомыми

Сыктыкарцы отмечают, что в городе началась настоящая эпидемия черемуховой моли - много деревьев покрылись паутиной. Из-за многочисленных обращений Россельхозцентр Коми назвал причины нашествия насекомых .

Черемуху в Коми повреждает горностаевая черемуховая моль. Свое название она получила за сходство окраски бабочки с мехом горностая – белая с черными точками. Бабочки летают преимущественно в сумерках, днем они прячутся в затененных местах на нижней стороне листьев.

Черемуховая моль очень плодовита. Свои яйцекладки она надежно прячет на коре дерева. Весной, когда начнут распускаться почки, из яиц появляются гусеницы. Они сразу же внедряются в первые листочки, образуя «мины», то есть живут и питаются внутри листа. Когда черемуха отцветет, гусеницы моли начнут покидать «мины», открыто поселяясь на молодых листочках. Если упустить этот момент, то борьба с черемуховой молью станет затруднительной. Гусеницы успевают подрасти и спрятаться в защитных паутинных гнездах, которые будут несколько препятствовать проникновению раствора ядохимиката.

Закончив питание, гусеницы плетут белоснежные коконы, располагая их плотно друг к другу. Куколки в этих коконах развиваются около недели, а в начале июля уже появляются бабочки. Бабочки вновь откладывают яйца, которые в дальнейшем и зимуют на ветках. Сохранность их достаточно высока. Частота лета моли в различные годы сильно колеблется, но в основном довольно часто доходит до массового размножения.

Вспышки горностаевой моли носят временный характер. Численность насекомых после первого появления с каждым годом растет, достигает пика, после которого начинается спад. Место следующей вспышки спрогнозировать невозможно. Чаще всего вспышки листогрызущих насекомых, к которым относится черемуховая моль, возникают в результате развития местных популяций, резервации которых сохраняются в пригородных лесах и парках города. Выход популяции из фазы депрессии обычно связан с повышением общей выживаемости особей под воздействием специфических погодных условий. Для выхода черемуховой моли из депрессии необходимо сочетание сухой и теплой погоды в мае-июне (без заморозков) с суровыми зимами, которые снижают численность энтомофагов и улучшают кормовые достоинства растений. Такое благоприятное сочетание погодных условий должно наблюдаться в течение ряда лет. Фаза нарастания численности обычно длится 3 года. Затихание очагов происходит под влиянием естественных факторов смертности моли или после истребительских мероприятий. Для большинства видов листогрызущих насекомых периодичность вспышек массового размножения близка к периодичности 10-12 летних циклов солнечной активности.

Меры борьбы: гнезда, вовремя обнаруженные обрезать и сжечь.

Обработка против черёмуховой моли эффективна только в стадии развития гусениц до их окукливания (Лепидоцид, Фуфанон). В стадиях куколка, имаго и яйцо обработка неэффективна.

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