В Коми возле Троицко-Печорска появилась новая несанкционированная свалка. Об этом порталу PG11.ru сообщили местные жители.

На седьмом километре автодороги от села Покча люди заметили машины, которые свозят мусор в одно место. Жители жалуются на отвратительный запах.

- Мусорные ароматы чувствуются даже вдоль трассы, - говорится в сообщении.

Местные жители возмутились тем, что, даже если это место для хранения ТКО, оно не оборудовано должным образом. Однако администрация Троицко-Печорска сообщила, что там есть гравийное покрытие.

На фото его нет.

13 июля администрация Троицко-Печорска заявила, что этот участок расположен вне водоохранных зон ближайших водных объектов. Этот участок будет использоваться для перегрузки ТКО в ежедневном режиме, до момента строительства и ввода в эксплуатацию площадки временного хранения ТКО.

При этом сбор и хранение ТКО осуществляется в закрытых бункерах с постоянным подбором мусора, складирование мусора вне бункеров не допускается.

На фото видно, что ни о каких бункерах речь и не идет - мусор просто лежит на земле.