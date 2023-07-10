Сыктывкарцы посетили фестиваль уличного кино в дождевиках и под зонтами
- 17:40 10 июля
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- Никита Чернов
8 июля в День семьи, любви и верности в Сыктывкаре прошел Фестиваль уличного кино. Несмотря на дождливую погоду, любители фильмов все равно собрались в парке. Зрители посмотрели семь короткометражек, после чего проголосовали за лучшую картину. Авторы фильма, который соберет больше всего голосов, получат финансирование на следующую киноленту. Мероприятие организовала компания КомиКино.
В День семьи, любви и верности в Кировском парке столицы Коми прошел очередной Фестиваль уличного кино. Программа мероприятия оказалась насыщенной: для детей организовали тематические площадки с раскрасками и игру в большие крестики-нолики. Также днем на площадке организовали детский просмотр мультфильма “Коты Эрмитажа”.
Чтобы гости фестиваля не замерзали, местное кафе предлагало им кофе и еду. Также на площадке работали волонтеры. Они активно помогали жителям Сыктывкара ориентироваться в кинолентах и выдавали флажки для последующего голосования.
“Мы рады, что пришли люди. Мы старались в этом году сделать фестиваль не только под программу, которую нам прислали, но и для разной целевой аудитории”, – рассказала начальника отдела культурных проектов внешних связей "КомиКино" Дарья Белоглазова.
Для показа зрителям предложили ленты: “Слезы капали в фо-бо”, “Экстрасенс”, “Обычная свадьба”, “Облако Грига”, “Как с Максимом ***** случилась”, “Дорога в облака” и “Наташина мечта”. Некоторые из короткометражек содержали шутки и диалоги исключительно для взрослой аудитории, при этом большинство пришли со своими детьми. В интернете этих картин нет. Посмотреть их будет возможно только после финального подсчета голосов в сентябре.
Директор "КомиКино" Мария Вахнина отметила, что фестиваль уличного кино каждый раз проходит необычно, и начинает становиться для жителей Сыктывкара точкой притяжения:
“Фестиваль всегда проходит по-разному. Когда он происходит у нас в столице Коми, то соответственно подтягиваются люди, которым это также интересно. Поэтому в этом году у нас добавились лекторы, добавилась утренняя программа, у нас много новых партнеров. Можно сказать, что фестиваль становится точкой притяжения”, – рассказывает Мария Вахнина.
Также она отметила, что этот фестиваль проходит во многих городах России в период с июня по сентябрь. На всех одни и те же киноленты. По итогу всех показов соберется общее количество голосов и авторы самого любимого у зрителей фильма получат финансирование на следующую короткометражку. При этом в Коми Сыктывкар – не единственное место проведения фестиваля. Мария Вахнина рассказала, что мероприятие также состоялось в некоторых городах республики, в скоро пройдет в Печоре и Вуктыле.
Помимо двух полуторачасовых сеансов в перерывах между ними со своими лекциями выступили Прокопий Уляшов и Вероника Тарзян.
Прокопий Уляшов рассказывал со сцены о современных проектах компании "Союзмультфильм". Времени на продолжительную лекцию ему не хватило, но гости фестиваля еще очень долго разговаривали с ним лично.
“Организаторы позвали меня рассказать о современных проектах "Союзмультфильма". Что там вообще происходит. Со сцены я рассказал про наши новые сериалы, про полнометражные фильмы и про авторскую анимацию. Последние несколько лет у нас много чего создается, а у "Союз мультфильма" сейчас второе дыхание, новая жизнь. К тому же кинофильмы и анимация – это не разрывные элементы”, – заявил старший менеджер специальных проектов студии "Союзмультфильм" Прокопий Уляшов.
Со слов зрителей, погода на мероприятии их ничуть не расстроила. Большинство взяли с собой дождевики, зонты, утолщенную одежду и термосы с пледом.
“Ну вот пока смотрим, пока все нравится”, – заявил один из зрителей.
“Удивительно, что пришло так много людей в такую погоду. Волонтеры работают отлично, протирают скамейки, делают все для комфорта зрителей”, – сообщила волонтер мероприятия Полина Третьякова.
“Фестиваль хороший, интересный. Идут фильмы. Очень волнительно от того, какой же фильм все-таки выиграет”, – рассказал юный зритель Савелий.
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