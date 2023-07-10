Сыктывкарцы посетили фестиваль уличного кино в дождевиках и под зонтами

8 июля в День семьи, любви и верности в Сыктывкаре прошел Фестиваль уличного кино. Несмотря на дождливую погоду, любители фильмов все равно собрались в парке. Зрители посмотрели семь короткометражек, после чего проголосовали за лучшую картину. Авторы фильма, который соберет больше всего голосов, получат финансирование на следующую киноленту. Мероприятие организовала компания КомиКино.

В День семьи, любви и верности в Кировском парке столицы Коми прошел очередной Фестиваль уличного кино. Программа мероприятия оказалась насыщенной: для детей организовали тематические площадки с раскрасками и игру в большие крестики-нолики. Также днем на площадке организовали детский просмотр мультфильма “Коты Эрмитажа”.

Чтобы гости фестиваля не замерзали, местное кафе предлагало им кофе и еду. Также на площадке работали волонтеры. Они активно помогали жителям Сыктывкара ориентироваться в кинолентах и выдавали флажки для последующего голосования.

“Мы рады, что пришли люди. Мы старались в этом году сделать фестиваль не только под программу, которую нам прислали, но и для разной целевой аудитории”, – рассказала начальника отдела культурных проектов внешних связей "КомиКино" Дарья Белоглазова.

Для показа зрителям предложили ленты: “Слезы капали в фо-бо”, “Экстрасенс”, “Обычная свадьба”, “Облако Грига”, “Как с Максимом ***** случилась”, “Дорога в облака” и “Наташина мечта”. Некоторые из короткометражек содержали шутки и диалоги исключительно для взрослой аудитории, при этом большинство пришли со своими детьми. В интернете этих картин нет. Посмотреть их будет возможно только после финального подсчета голосов в сентябре.

Директор "КомиКино" Мария Вахнина отметила, что фестиваль уличного кино каждый раз проходит необычно, и начинает становиться для жителей Сыктывкара точкой притяжения: