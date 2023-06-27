В Коми преступники выращивали наркотические растения в гараже

В Ухте правоохранители задержали двух подозреваемых в незаконном культивировании растений, которые содержали в себе наркотическое вещество. Также их подозревают в покушении на сбыт запрещенных средств в крупном размере.

Сотрудники уголовного розыска в Ухте смогли установить, что 39-летний мужчина и его 42-летний знакомый создали в нескольких гаражах теплицы для выращивания конопли. Во время обысков из помещения изъяли 41 куст конопли, а также специальное оборудование и емкости с веществом растительного происхождения.