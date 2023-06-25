Мощный поток удачи: Глоба назвала знаки, которым невероятно повезет летом 2023 года

Астрологи напоминают, что мощный счастливый поток продолжает свое действие и продлится все лето. Везти всем будет в разное время, негативные события не исключены, но в целом обстановка крайне благоприятная. Например, накануне широкоизвестный астролог, телеведущая и блогер Тамара Глоба заявила, что в поток удачи попали еще сразу несколько знаков. Их везение начнется в ближайшие дни и продлится пару недель. Овны

Представители данного знака зодиака почувствуют невероятный прилив творческой энергии. Овны начнут преуспевать в любой сфере, независимо от профессии. Это положительно скажется на ваших доходах и социальном статусе.

Весы

Весов ожидают позитивные и полезные встречи. Новые знакомства подарят вам крутые идеи и помогут реализовать проекты, которые принесут не только деньги, но и общественное признание.

Стрельцы