Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам

24 апреля президент Владимир Путин обратился к жителям страны с экстренным заявлением. Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев.

"Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас — любые распри, которыми пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают единство — отступничество от народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу. Такой удар был нанесен по России в 1917-м году, когда страна вела первую мировую войну, но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народу обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге, трагедией Гражданской войны, русские убивали русских, братья - братьев. А политическую выгоду извлекали авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться: защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе и от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись - это именно предательство. Непомерные амбиции привели к измене, а это именно измена и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы группы Вагнер", - отметил президент страны.