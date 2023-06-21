Ухта перестанет быть городским округом

Законопроект рассмотрели в Госсовете Республики Коми. Депутаты поддержали инициативу о наделении муниципального образования городского округа "Ухта" статусом муниципального округа. Необходимость таких мер связана с изменениями в федеральном законодательстве: плотность населения Ухты составляет 8,5 человек на квадратный километр при необходимой 42,7. Законопроект представлял градоначальник Магомед Османов.

Ухта станет четвертым городом в Коми, который получит статус муниципального округа. Произойдет это с 1 июля 2023 года.