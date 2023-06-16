Средняя зарплата в Коми выросла до 65 тысяч рублей

Аналитики Росстата раскрыли рост средней номинальной и медианной зарплат за 2022 год. Они стали больше на 14,1%. Отмечается, что медианная зарплата составила 40 368 рублей.

Во второй половине 2022 года минимальный размер оплаты труда составлял 15 тысяч 279 рублей. С 1 января 2023 года он вырос до 16 тысяч 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года новая минимальная заработная плата составит 19 тысяч 242 рубля, о чем сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию от 21 февраля.