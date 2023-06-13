Известная диско-бабушка из Коми посетила концерт ко Дню города

12 июня в Сыктывкаре отпраздновали День России и День города. Среди тех, кто пришел на главный вечерний концерт на Стефановской площади была и известная в республике диско-бабушка Лидия Уляшева.

Пенсионерка, как и на многих концертах ранее, снова присутствовала в первом ряду. Лидия Уляшева активно плясала под выступающий оркестр Игоря Пономаренко. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал какое у нее настроение.