Известная диско-бабушка из Коми посетила концерт ко Дню города

12 июня в Сыктывкаре отпраздновали День России и День города. Среди тех, кто пришел на главный вечерний концерт на Стефановской площади была и известная в республике диско-бабушка Лидия Уляшева.
Пенсионерка, как и на многих концертах ранее, снова присутствовала в первом ряду. Лидия Уляшева активно плясала под выступающий оркестр Игоря Пономаренко. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал какое у нее настроение.
Лидия Уляшева отметила, что ее настроение очень позитивное, показав большой палец вверх с выкриком “Во!”. После она поздравила всех жителей с Днем России, заявив, что всех очень любит.
Напомним, диско-бабушка стала известна после того, как стала приходить на главные концерты в республике, занимать место в первом ряду и активно плясать и поддерживать выступающих артистов.
Лидии Уляшевой сейчас 65 лет. Родом она из Усть-Кулома. Ради концертов звезд эстрады она уже шестой год подряд ездит в Сыктывкар. Один раз пенсионерке на концерте Филиппа Киркорова очень повезло. Тогда артист позвал ее на танец прямо на сцену.