“Такого у нас еще не было”: Владимир Юрковский высказался о концерте на День Сыктывкара

12 июня во всей стране отмечался День России. В столице Коми жители также отпраздновали День города Сыктывкар. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал, почему выбор пал именно на оркестр.
Около 18:30 12 июня на Стефановской площади Сыктывкара выступили основные хедлайнеры праздничного мероприятия приуроченного ко Дню города. На сцену вышел оркестр Игоря Пономаренко.
Недалеко от площадки присутствовал глава управления культуры Сыктывкара Владимир Юрковский. Он заявил, что главной задачей было удивить жителей и гостей столицы Коми.
“Такого оркестра у нас здесь в городе на площадке открытой еще не было. Мы хотели жителей чем-нибудь удивить. И для многих это стало неожиданностью. Рок-хиты в условиях нынешних санкций, это очень такая скользкая тема. И ребята постарались выбрать именно тот репертуар, который бы был популярен, известен, и в то же время соответствовал Дню России”, – заявил Владимир Юрковский.
Также глава ведомства отметил, что задача городского управления культуры – каждый год привносить что-то новое для сыктывкарцев.
“На площадке талантливые люди. И каждый год мы стараемся привносить что-то новое. Я надеюсь, что сегодня это удалось. И потом, те, кто сегодня пришел на площадь, будут рассказывать об этом тем, кто не пришел, и другие будут сожалеть, что пропустили такое шоу”, – добавил Владимир Юрковский.
Ранее на День города приезжали в основном поп-артисты: Стас Костюшкин, Уматурман, Елка. Сейчас же выбор пал на рок-оркестр. Владимир Юрковский рассказал порталу “Про Город Сыктывкар”, почему в этом году звездой на сцене был артист не поп-эстрады.
“Попса это одно. Для молодежи с 21 часов вечера будет дискотека. В течение часа диджей будет веселить молодежь. А это для тех кто любит настоящий рок, и вот то сочетание классического оркестра, классических профессиональных вокалистов и вот этот вот жанр, который сегодня может быть немножко расплылся, в современной музыке, он в любом случае остается классическим жанром и понравится большинству”, – подытожил Владимир Юрковский.
Мэр города Владимир Голдин также присутствовал на мероприятии. В эксклюзивном комментарии “Про Городу Сыктывкар” градоначальник передал теплые слова всем жителям Сыктывкара.
“Процветания! Сегодня День города. Мы должны все вместе дружно работать, чтобы нам всем было комфортно жить, чтобы город процветал, и чтобы никто отсюда никогда не хотел уезжать”, – рассказал Владимир Голдин.