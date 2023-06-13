“Такого у нас еще не было”: Владимир Юрковский высказался о концерте на День Сыктывкара

12 июня во всей стране отмечался День России. В столице Коми жители также отпраздновали День города Сыктывкар. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” узнал, почему выбор пал именно на оркестр.

Около 18:30 12 июня на Стефановской площади Сыктывкара выступили основные хедлайнеры праздничного мероприятия приуроченного ко Дню города. На сцену вышел оркестр Игоря Пономаренко.

Недалеко от площадки присутствовал глава управления культуры Сыктывкара Владимир Юрковский. Он заявил, что главной задачей было удивить жителей и гостей столицы Коми.

“Такого оркестра у нас здесь в городе на площадке открытой еще не было. Мы хотели жителей чем-нибудь удивить. И для многих это стало неожиданностью. Рок-хиты в условиях нынешних санкций, это очень такая скользкая тема. И ребята постарались выбрать именно тот репертуар, который бы был популярен, известен, и в то же время соответствовал Дню России”, – заявил Владимир Юрковский.

Также глава ведомства отметил, что задача городского управления культуры – каждый год привносить что-то новое для сыктывкарцев.