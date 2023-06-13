В Ухте из-за неисправной печи сгорели дачный домик и машина

Как сообщили в региональном МЧС, в минувшее воскресенье, 11 июня, около половины пятого утра в пожарно-спасательную службу города Ухты поступил сигнал о возгорании дачного дома и автомобиля в СНТ "Майская".



Через 4 минуты после сообщения спасательная группа прибыла на пожар, а к 7:10 утра огонь был полностью ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.



Напомним, ранее в Воркуте загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Площадь пожара превысела 300 тысяч квадратных метров. Для борьбы с огнем привлекли специализированную технику: самосвалы, экскаваторы, два пожарных рассчета, а также бульдозер. По информации СМИ, это не первый случай возгорания ТБО. В декабре прошлого года был зафиксирован пожар этого же участка полигона.