Жительница Коми отлупила шваброй машину бывшего парня, а потом пыталась ее сжечь

В Инте возбудили уголовное дело в отношении ревнивой девушки, которая попортила машину своего бывшего. Об этом сообщили в региональном МВД.

С заявлением обратился владелец авто, который заметил, что девушка лупит по его машине, припаркованной во дворе, шваброй. На место вскоре прибыли стражи порядка, который выяснили, что на авто напала 32-летняя бывшая девушка заявителя, с которым они расстались месяц назад.