Жительница Коми отлупила шваброй машину бывшего парня, а потом пыталась ее сжечь

В Инте возбудили уголовное дело в отношении ревнивой девушки, которая попортила машину своего бывшего. Об этом сообщили в региональном МВД.
С заявлением обратился владелец авто, который заметил, что девушка лупит по его машине, припаркованной во дворе, шваброй. На место вскоре прибыли стражи порядка, который выяснили, что на авто напала 32-летняя бывшая девушка заявителя, с которым они расстались месяц назад.
Женщина крепко выпила и из ревности решила насолить мужчине. Била она усердно: в результате уничтожены заднее и лобовое стекла. Девушка даже пыталась поджечь авто, засунув в бензобак кусок тряпки, и чуть было не запалила его. Вовремя подоспевшие сотрудники полиции ее остановили.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.