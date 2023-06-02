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Жительница Коми отлупила шваброй машину бывшего парня, а потом пыталась ее сжечь

Жительница Коми отлупила шваброй машину бывшего парня, а потом пыталась ее сжечь

В Инте возбудили уголовное дело в отношении ревнивой девушки, которая попортила машину своего бывшего. Об этом сообщили в региональном МВД.

С заявлением обратился владелец авто, который заметил, что девушка лупит по его машине, припаркованной во дворе, шваброй. На место вскоре прибыли стражи порядка, который выяснили, что на авто напала 32-летняя бывшая девушка заявителя, с которым они расстались месяц назад.

Женщина крепко выпила и из ревности решила насолить мужчине. Била она усердно: в результате уничтожены заднее и лобовое стекла. Девушка даже пыталась поджечь авто, засунув в бензобак кусок тряпки, и чуть было не запалила его. Вовремя подоспевшие сотрудники полиции ее остановили.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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