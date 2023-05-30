В одном из городов Коми ввели режим чрезвычайной ситуации

Из-за продолжающегося роста уровня воды в верховьях реки Усы и подтопления села Петрунь в городе Инта введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила 29 мая пресс-служба его администрации.
"На 12 часов уровень воды в реке Уса села Петрунь составил 843 сантиметров. Критический уровень — 840 сантиметров. Подтоплено 11 придомовых территорий", — сказано в сообщении в группе администрации Инты "ВКонтакте".
Ранее администрация предупреждала о критической отметке уровня воды в реке 22 мая. Тогда на отметке фиксировался уровень 838 см.
Напомним также, с 24 мая в Коми ввели запрет на посещение лесов. Это связано с жаркой погодой, которая установилась в республике. Главным образом подразумевается запрет на разведение открытого огня в лесах и рядом с ними. Речь идет в первую очередь о любителях пожарить шашлыки на мангалах и сосиски на кострах.