В одном из городов Коми ввели режим чрезвычайной ситуации

Напомним также, с 24 мая в Коми ввели запрет на посещение лесов. Это связано с жаркой погодой, которая установилась в республике. Главным образом подразумевается запрет на разведение открытого огня в лесах и рядом с ними. Речь идет в первую очередь о любителях пожарить шашлыки на мангалах и сосиски на кострах.