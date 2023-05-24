Диетолог назвала 17 простейших привычек, которые мешают похудеть

Есть кашу на завтрак и заменять конфеты фруктами, отказываясь от сладкого, вовсе не означает худеть. Именно так считает диетолог Екатерина Стеценко из Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Она назвала 17 вредных привычек, которые мешают сбросить вес, пишет Super.ru. 1. Пропускаете завтрак Завтрак — важный прием пищи. Тем более не следует его пропускать, если из-за этого в итоге вы бегаете к холодильнику по ночам. Хороший плотный завтрак задает режим питания на весь день. И снижает желание постоянно что-нибудь перекусывать.

2. Едите кашу на завтрак Каша — это углевод, который быстро насыщает и так же быстро приводит к чувству голода. Если вы все-таки не можете совсем отказаться от подобной еды, выбирайте такие виды круп, варка которых требует минимум 15–20 минут. Лучше же, чтобы завтрак состоял из белков и жиров, например яйца с лососем или авокадо, а можно вместе.

3. Не берете в расчет «случайные» калории

Согласитесь, что, когда вы просите откусить сэндвич у друга, пробуете что-то из тарелки соседа по столу, облизываете ложку во время приготовления еды или доедаете за детьми, вы не задумываетесь о «цене» таких дегустаций. Но по итогу все эти калории могут складываться в одну большую проблему — лишний вес.

4. Не учитываете «скрытые калории»

Скрытые калории есть даже в жвачке — в среднем 3,6 ккал в двух подушечках. В калорийную корзину можно положить чай с молоком (19 ккал) и кофе. Сам по себе черный кофе — напиток нулевой калорийности. Но «чистым» его пьют не все. Латте содержит уже 175 ккал, капучино — 105 ккал.

5. Не контролируете размер порций

Мы не предлагаем вам взвешивать порции и определять количество граммов, но отмерять количество еды на глаз — хорошее начало. Каждый прием пищи должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Но многие не могут объективно определить размер порции, из-за чего переедают. Чтобы такого не было, используйте элементарный принцип «правильной тарелки»: 50% тарелки должны составлять овощи, 25% — белковые продукты, 25% — сложные углеводы. Сама тарелка также не должна быть огромной. Идеальный вариант — 20–26 см в диаметре.

6. Едите слишком быстро

Важно не торопиться и жевать тщательно. Эта привычка позволит не переедать и дольше сохранять чувство насыщения — мозг сигнализирует нам о насыщении примерно через 15–20 минут после начала приема пищи. Медленнее жуете — меньше лишних калорий потребляете.

7. Едите перед экраном телевизора или компьютера

Такая еда не приносит никакой пользы, так как внимание человека рассеяно: он не ощущает вкус пищи, не понимает, когда наелся, и от этого съедает гораздо больше, чем положено. Лучше отказаться от подобной привычки. Сосредоточьтесь на приеме пищи, почувствуйте ее вкус и запах. Даже от таких элементарных действий еда лучше переваривается.

8. Делаете незапланированные перекусы

Лучше всего продумывать свое питание заранее на весь день или даже неделю: составлять меню и готовить дома, в том числе и перекусы, или планировать приемы пищи исходя из тех мест, где можно купить готовую еду рядом с вами. Желание что-нибудь съесть обычно появляется внезапно, и тут же под рукой оказываются только калорийные и неполезные продукты: пирожок, бутерброд, гамбургер, которые еще и непонятно из чего приготовлены. Планирование поможет избежать таких ситуаций.

9. Вознаграждаете себя едой

Еда для многих становится символом безопасности, благополучия, мира и спокойствия. Эта привычка зачастую становится главной причиной лишнего веса, а бороться с ней сложнее всего. В этот момент важно прислушаться к себе и понять, чего вы сейчас на самом деле хотите. Спросите себя, каким непищевым способом вы можете удовлетворить нереализованную потребность или прожить эту эмоцию.

10. Пьете мало воды

Многие из нас проводят день в состоянии умеренного обезвоживания. Это приводит к ощущению усталости, голода, в результате чего мы тянемся к еде вместо того, чтобы выпить стакан воды. Пить воду перед едой можно за полчаса. После еды потреблять жидкость можно как минимум через полчаса, а в случае с мясными блюдами — через два часа. Все эти правила относятся только к простой, чистой воде. От алкоголя, сладких, газированных напитков людям, следящим за своим здоровьем, лучше полностью отказаться.

11. Всегда доедаете до конца

Нередко мы съедаем больше, чтобы сделать приятно близким, которые нам готовили еду. Бывает и так, что человек хочет доесть, чтобы освободить посуду или место в холодильнике. От подобных привычек лучше избавиться, иначе сбросить лишний вес никогда не удастся. Если еду жаль выбросить, то следует подумать о том, как лишнее потом отложится на боках в виде еще одной жировой складки.

12. Пьете газировку, лимонады и соки

Бессознательное потребление сладких напитков крайне вредная привычка. Газировка и соки — первое, что нужно исключить из рациона при желании похудеть. Если хочется пить — попейте воды. А сладкая газировка не только не утолит жажду, но и добавит лишних калорий в рацион.

13. Пьете много кофе

Относительно недавняя мода на картонные стаканчики и термокружки сделала кофе напитком, который нужно или можно пить всегда и везде. И хотя в самом кофе нет ничего плохого, частенько он не обходится без добавок: жирные сливки, сладкие сиропы, про сахар и говорить не стоит. Дополнительные калории тут как тут.

14. Налегаете на фрукты

Фрукты тоже содержат калории. А еще хоть и натуральные растительные, но все же сахара: глюкозу, фруктозу, сахарозу. Поэтому фрукты стоит есть ограниченно и в первой половине дня — до 16 часов, чтобы они лучше усваивались.

15. Невнимательно относитесь к составу продуктов

Так, не глядя мы покупаем, например, йогурт, потому что он вроде как обезжиренный, безглютеновый, органический и тому подобное. А на деле сахара и углеводов в нем оказывается чуть меньше, чем в конфетах или мороженом. Надпись на упаковке не повод не читать состав на этикетке. Чаще всего это маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателя.

16. Мало спите

Есть доказанная взаимосвязь между сном менее 6 часов и ожирением, сахарным диабетом II типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нехватка сна провоцирует нарушение обмена веществ. Ложиться спать лучше в 22:00–23:00, а длительность сна должна составлять 7–8 часов.

17. Не считаете алкоголь едой