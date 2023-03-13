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Тамара Глоба назвала знак зодиака, который будет купаться в деньгах в марте 2023 года

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который будет купаться в деньгах в марте 2023 годаФото "Про Город Сыктывкар"

Знаменитый астролог Тамара Глоба рассказала, когда россиян ждет великая победа в жизни. Скоро настанет тот период, когда они смогут исполнить все свои заветные мечты. Больше всего это коснется Львов.

Львам во второй половине марта 2023 года будет сопутствовать удача. Богатство и изобилие польются к вам рекой.

Этот знак зодиака сможет даже выиграть в лотерею или получить огромное наследство. Деньги будет идти к вам со всех щелей. Также звезды предупреждают, что богатством необходимо грамотно распоряжаться. Если вы будете тратить все бездумно, то останетесь ни с чем.

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