Глава Коми провел урок мужества для школьников

Губернатор Коми провел урок мужества для кадетов в детском лагере “Гренада”. Владимир уйба рассказал об этом в своем очередном видеообращении. В “Гренаде” сейчас проходит первая в республике профильная смена “Кадетство”.

В лагерь приехали более ста кадетов 6-8 классов. В рамках смены школьники будут учиться петь и танцевать, а также изучать красоту и этикет. В конце смены для детей проведут кадетский бал в зале администрации главы Коми.

Владимир Уйба отметил в своем видеообращении, что во время визита в лагерь он поговорил с детьми о героизме, о понятиях долг, честь, подвиг и патриотизм. Конечно же, губернатор не оставил стороной темы СВО.