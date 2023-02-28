Глава Коми провел урок мужества для школьников

Губернатор Коми провел урок мужества для кадетов в детском лагере “Гренада”. Владимир уйба рассказал об этом в своем очередном видеообращении.
В “Гренаде” сейчас проходит первая в республике профильная смена “Кадетство”.
В лагерь приехали более ста кадетов 6-8 классов. В рамках смены школьники будут учиться петь и танцевать, а также изучать красоту и этикет. В конце смены для детей проведут кадетский бал в зале администрации главы Коми.
Владимир Уйба отметил в своем видеообращении, что во время визита в лагерь он поговорил с детьми о героизме, о понятиях долг, честь, подвиг и патриотизм. Конечно же, губернатор не оставил стороной темы СВО.
Школьники во время смены написали письма бойцам, который сейчас находятся на фронте. Глава Коми пообещал лично отвезти эти письма солдатам.