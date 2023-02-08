Психолог Лабковский назвал привычки человека, который себя не любит: они ужасны

Психолог Михаил Лабковский рассказал о людях, которые застревают в так называемой "черновой жизни". Это те, кто постоянно решает какие-то бесконечные проблемы, которые якобы стоят на пути к счастью. Многие из нас говорили себе, что сначала надо что-то сделать, а уж потом точно начать жить счастливо, но в итоге эти задачи становятся бесконечными.

По мнению психолога, тут кроется целый ряд причин, а вернее — привычек, которые мешают человеку просто жить здесь и сейчас:

Привычка думать о плохом. Это, друзья мои, история про пресловутый стакан, который наполовину пуст. Привычка думать, что он полон — ваш собственный выбор, сам стакан на это никак не влияет.

Привязанность к материальному. Пока вы считаете, что счастье зависит от денег, стройной фигуры, красивой жизни или большого количества подписчиков, вы сами закрываете для него путь в вашу жизнь.

Засевшие внутри обиды. На родителей, партнеров, друзей, коллег и вообще всех вокруг. Эти обиды мы самозабвенно лелеем и тем самым живем жизнью жертвы, которой "так не повезло".

Черная зависть. Это способ очернять достижения окружающих. В паре с ней всегда идет радость из-за неудач других людей. И то и другое говорит о том, что вы сильно эмоционально зависите от окружающих. Но их успехи и ошибки никак не должны влиять на вашу жизнь.

Поиск причин не быть счастливыми. Это происходит неосознанно, но вам все время что-то мешает: события в мире, решения и мнения других людей, жизненные обстоятельства и т.д.