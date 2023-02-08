Психолог Лабковский назвал привычки человека, который себя не любит: они ужасны

Психолог Михаил Лабковский рассказал о людях, которые застревают в так называемой "черновой жизни". Это те, кто постоянно решает какие-то бесконечные проблемы, которые якобы стоят на пути к счастью. Многие из нас говорили себе, что сначала надо что-то сделать, а уж потом точно начать жить счастливо, но в итоге эти задачи становятся бесконечными.
По мнению психолога, тут кроется целый ряд причин, а вернее — привычек, которые мешают человеку просто жить здесь и сейчас:
- Привычка думать о плохом. Это, друзья мои, история про пресловутый стакан, который наполовину пуст. Привычка думать, что он полон — ваш собственный выбор, сам стакан на это никак не влияет.
- Привязанность к материальному. Пока вы считаете, что счастье зависит от денег, стройной фигуры, красивой жизни или большого количества подписчиков, вы сами закрываете для него путь в вашу жизнь.
- Засевшие внутри обиды. На родителей, партнеров, друзей, коллег и вообще всех вокруг. Эти обиды мы самозабвенно лелеем и тем самым живем жизнью жертвы, которой "так не повезло".
- Черная зависть. Это способ очернять достижения окружающих. В паре с ней всегда идет радость из-за неудач других людей. И то и другое говорит о том, что вы сильно эмоционально зависите от окружающих. Но их успехи и ошибки никак не должны влиять на вашу жизнь.
- Поиск причин не быть счастливыми. Это происходит неосознанно, но вам все время что-то мешает: события в мире, решения и мнения других людей, жизненные обстоятельства и т.д.
Друзья, запомните одну очень простую вещь: все обстоятельства делятся на два типа — на которые мы можем и не можем влиять, — пишет Михаил Лабковский.
Нельзя изменить погоду или мысли других людей. Но можно изменить свою жизнь — причем прямо сейчас. Для этого нужно начать принимать решения в свою пользу и позволить себе, в конце концов, стать счастливыми.