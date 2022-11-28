В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда

По прогнозу в республике местами сохранится сильное гололёдно-изморозевое отложение (сложное отложение) диаметром 50 мм и более.

- в случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено;