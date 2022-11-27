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Жителей Коми предупредили об опасном погодном явлении

Жителей Коми предупредили об опасном погодном явлении

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, 27 ноября по республике сохраняется гололедно-изморозевое отложение, местами сильное (сложное отложение, изморозь). Сильное – в Усть-Цилемском районе (до 67 мм), в Усинском районе (до 63 мм). На остальной территории интенсивность отложения составляет 10-25 мм.

Ожидается, что гололедно-изморозевое отложение, местами сильное (в Усть-Цилемском и Усинском районах) сохранится до 28 ноября 2022 г.

Районы ОЯ: Усть-Цилемский, Усинск. Районы НЯ: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухта, Сосногорск, Ижемский, Вуктыл, Печора, Инта, Воркута.

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